Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия зарегистрировала рекордные более 1500 смертей от коронавируса в сутки

Среда, 13 января 2021, 18:04

В Британии в среду зарегистрировали еще 1564 случая смерти от коронавируса - самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.

Таковы последние данные британских органов здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Предыдущий самый высокий прирост 1325 смертей в сутки был зарегистрирован 8 января.

Общее количество смертей за время эпидемии достигло 84 767 человек.

Еще 47 525 новых случаев заражения были зафиксированы в среду - третий день подряд число новых случаев составляет менее 50 000.

С начала эпидемии COVID-19 в Британии подтвердили в 3 211 576 человек.

Напомним, в 2020 году в Великобритании количество так называемых "избыточных" смертей стало самым большим со времен Второй мировой войны.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Великобритания
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО
Британская разведка объяснила, почему РФ атакует Одессу и порты после выхода из зерновой сделки
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: