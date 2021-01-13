Британия зарегистрировала рекордные более 1500 смертей от коронавируса в сутки

В Британии в среду зарегистрировали еще 1564 случая смерти от коронавируса - самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.

Таковы последние данные британских органов здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Предыдущий самый высокий прирост 1325 смертей в сутки был зарегистрирован 8 января.

Общее количество смертей за время эпидемии достигло 84 767 человек.

Еще 47 525 новых случаев заражения были зафиксированы в среду - третий день подряд число новых случаев составляет менее 50 000.

С начала эпидемии COVID-19 в Британии подтвердили в 3 211 576 человек.

Напомним, в 2020 году в Великобритании количество так называемых "избыточных" смертей стало самым большим со времен Второй мировой войны.