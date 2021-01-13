Британия зарегистрировала рекордные более 1500 смертей от коронавируса в сутки
Среда, 13 января 2021, 18:04
В Британии в среду зарегистрировали еще 1564 случая смерти от коронавируса - самый высокий ежедневный показатель с начала эпидемии.
Таковы последние данные британских органов здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Предыдущий самый высокий прирост 1325 смертей в сутки был зарегистрирован 8 января.
Общее количество смертей за время эпидемии достигло 84 767 человек.
Еще 47 525 новых случаев заражения были зафиксированы в среду - третий день подряд число новых случаев составляет менее 50 000.
С начала эпидемии COVID-19 в Британии подтвердили в 3 211 576 человек.
Напомним, в 2020 году в Великобритании количество так называемых "избыточных" смертей стало самым большим со времен Второй мировой войны.