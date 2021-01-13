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Турция одобрила использование вакцины из Китая, которую покупает Украину

Среда, 13 января 2021, 21:16

Агентство по лекарствам и медицинского оборудования при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное использования китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что срочное пользование CoronaVac было принято, чтобы население могло получить доступ к этому препарату как можно быстрее.

В агентстве добавили, что образцы вакцины тестировались в лабораториях страны в течение 14 дней.

Вакцинация медработников в Турции начнется 14 января. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уже сделал прививку китайской вакциной в прямом эфире.

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

В то же время, 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украина должны вернуть деньги.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

Темы: вакцинацияТурцияУкраинаКитай


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