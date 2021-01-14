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Налоговая Нидерландов ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, Кабмину грозит отставка

Четверг, 14 января 2021, 13:39

Правительство Нидерландов в пятницу примет решение о том, уходить ли в отставку из-за нарастающего скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве, в результате чего многие из них оказались в долгах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В декабре был опубликован отчет депутатов под названием "Беспрецедентная несправедливость" после расследования скандала с пособиями по уходу за детьми, которое включало публичные допросы должностных лиц вплоть до Рютте.

В документе указывается, что налоговым органом Нидерландов "были нарушены основополагающие принципы верховенства закона", и расследование мошенничества в отношении семей было инициировано "такой простой вещью, как административная ошибка, без какого-либо злого умысла".

Около 20 000 работающих семей были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было предписано выплатить пособие на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки банкротству или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро, когда предполагаемое мошенничество сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

Правительство принесло извинения за методы налоговой инспекции и в марте прошлого года выделило более 500 миллионов евро в качестве компенсации, около 30 000 евро на каждую семью.

Лидер оппозиционной лейбористской партии Лодевик Ашер, который был министром социальных дел в предыдущем правительстве, подал в отставку в связи со скандалом, но отрицает, что знал, что налоговые органы "ошибочно выслеживают тысячи семей".

Рютте заявил, что выступает против роспуска нынешней коалиции, утверждая, что Нидерландам нужна стабильность в условиях пандемии коронавируса, но не исключил этого. Кабинет министров рассмотрит свою позицию на очередном заседании в пятницу.

В случае отставки правительство останется в качестве временного до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция, а в марте состоятся всеобщие выборы.

Темы: Нидерланды
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