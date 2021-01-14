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Эрдоган привился китайской вакциной, которую закупает Украина

Четверг, 14 января 2021, 17:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг получил первую дозу китайской вакцины CoronaVac.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Haberturk.

Эрдогану сделали прививку в городской больнице Анкары. Вторую дозу Эрдоган получит за 28 дней.

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию при Министерстве здравоохранения Турции одобрило экстренное использования китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech 13 января. В тот же день первым прививку получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В четверг, 14 января, официально начат процесс вакцинации среди медицинских работников.

По данным министерства здравоохранения Турции, прививки от коронавируса от начала вакцинации уже получили 252 438 человек.

В связи с эпидемией коронавируса в Турции умерли более 23 000 человек.

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

В то же время, 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украина должны вернуть деньги.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

Темы: вакцинациякоронавирусТурцияУкраинаКитай


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