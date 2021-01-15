Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский попросил Меркель о вакцинах - ОП

Пятница, 15 января 2021, 21:09

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее оказать содействие в ускорении получения вакцины для Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента по итогам разговора, пишет "Европейская правда".

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - цитирует Зеленского его офис.

Сообщается, что Зеленский также подробно проинформировал Меркель о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается, хотя и с трудом и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Зеленский акцентировал внимание на том, что практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки состоится 22 января.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 января: рассекречивание связей штаба Трампа и РФ, новая должность зятя Медведчука

обновленоРоссиянам запретили встречать Навального в аэропорту

ВАКС обязал Венедиктову решить, кто будет заниматься делом Татарова

Украина обновила список "красных" стран

Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ

Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова

Все новости...
Последние новости
21:48
Банки получили еще 8,5 млрд длинного "рефинанса" от НБУ
21:34
Новости 15 января: рассекречивание связей штаба Трампа и РФ, новая должность зятя Медведчука
21:18
Киев временно уменьшил количество общественного транспорта
21:09
Зеленский попросил Меркель о вакцинах - ОП
20:53
Фондовый рынок США открылся снижением из-за новостей о Байдене и вакцине Pfizer
20:37
обновленоРоссиянам запретили встречать Навального в аэропорту
20:25
НБУ определил официальный курс гривни на рабочую субботу
20:11
Pfizer гарантировала ЕС поставку всех заказанных вакцин в первом квартале
19:54
Заместитель Ермака: Мы не возвращаемся к госрегулированию цен на газ
19:39
фотоПротесты против тарифов: люди перекрывали две трассы на Харьковщине
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!