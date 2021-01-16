Партию Меркель возглавил пророссийский Армин Лашет

Партия Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" выбрала своего нового лидера. Им станет Армин Лашет (Armin Laschet) - нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, который поддерживает завершение строительства "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На роль лидера христианских демократов претендовали, кроме Лашета, Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - корпоративный юрист, и Норберт Рёттген (Norbert Roettgen) - эксперт по международной политике. Впервые в истории конгресс политсилы и голосование проходили онлайн.

В первом раунде голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. Далее из голосования выбыл Реттген. В итоге победил Лашет.

По словам генерального секретаря "христианских демократов", Лашет получил 521 голос против 466 за Мерца. Еще четверо участников голосования воздержались. Всего участники конгресса отдали 991 голос.

Отметим, Армин Лашет известный своей пророссийской позицией. Среди прочего, он выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2", в том числе после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о том, что может означать для Украины лидерство Армина Лашета читайте в статье: Путь к России: чего ждать Украине от преемника Ангелы Меркель.

Напомним, Ангела Меркель уже давно объявила, что не планирует переизбираться на пост канцлера на пятый срок, и подтвердила свое решение в новогоднем обращении. Следующие федеральные выборы состоятся 26 сентября 2021 года.

Обычно кандидатом на пост федерального канцлера от ХДС и ее баварского партнера, Христианского социального союза, является лидер Христианских демократов. Однако на этот раз повести на выборы ХДС-ХСС может и лидер последней, Маркус Зёдер - премьер Баварии и один из самых популярных политических деятелей в Германии.

Кризис усложнил трем кандидатам возможность создать реальный импульс для своих заявок на лидерство, в то время как опросы показывают, что многие немцы предпочли бы видеть следующим канцлером Маркуса Зёдера.

Решение относительно кандидата от ХДС-ХСС на пост федерального канцлера ожидается в марте.