Во Франции 1,5 млн человек без связи из-за поджога вышки противниками 5G

Около 1,5 млн жителей районов вокруг французского Лиможа временно остались без связи, радио и телевидения в результате поджога вышки связи, часть пользователей остаются без услуг несколько дней.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Вышку связи, расположенную вблизи Лиможа, неизвестные подожгли вечером 11 января. Пожар на 230-метровой конструкции пришлось тушить нескольким пожарным бригадам.

В результате инцидента без услуг остались около 1,5 миллиона пользователей радио, телевидения и мобильного оператора Orange в ряде департаментов.

Одно из местных изданий, Le Populaire du Centre, вскоре получило по электронной почте письмо от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G и его мира", которые заявили, что видят в технологии угрозу и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц". До сих пор о такой группе не слышали.

В прокуратуре Лиможа заявили, что подожженая вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. По факту поджога открыли производство о "причинении материального ущерба опасным способом", а операторы TDF и Orange собираются судиться с хулиганами.

Ответственный за инфраструктуру оператора радио и телевидения TDF говорит, что для устранения ущерба необходима "огромная работа" и услуги для клиентов в полном объеме будут доступны не раньше середины следующей недели.

Это уже не первый подобный случай во Франции - с весны 2020 года в стране произошло несколько десятков поджогов вышек 5G, мотивированных теориями заговора вокруг этой технологии связи.

В отдельных случаях виновники уже получили реальные сроки. Так, в сентябре к 3 и 4 годам лишения свободы приговорили двух поджигателей башни в районе Жюра.

В октябре более половины стран-членов ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией о технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых вышек. Согласно целями блока, до конца 2020 года первые вышки 5G должны появиться крайней мере в одном большом городе каждой из стран-членов. Невыполнение этого требования будет считаться нарушением законодательства.