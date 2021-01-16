Додик, подаривший РФ похищенную в Луганске икону, обвинил Кулебу в "некомпетентности"

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в некомпетентности и в том, что МИД Украины продолжает "ложные обвинения" по поводу иконы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Заявление офиса Додика стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной сербским представителем в президиуме БиГ главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года.

В нем офис требует, в ответ на "продолжающиеся ложные обвинения" министра иностранных дел Украины, предоставить доказательства о праве собственности Украины на икону, о чем в посольство Украины обратились 23 декабря.

"Офис прямо просил посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и владельце", - говорится в специальном заявлении офиса представителя сербов в Президиуме БиГ. Офис Додика подчеркивает, что Украина не предоставила такую ​​информацию.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - добавляют в заявлении.

Офис Додика призвал Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Додик настаивает, что историю об иконе сфабриковали в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

Напомним, перед этим глава МИД Украины обвинил Додика во лжи и подчеркнул, что Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону.

Додик сначала заявлял, что вернет икону тем, от кого ее получил, но не Украине, затем - что отдаст ее Украины, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

В МИД Украины ответили, что не воспринимают таких ультиматумов и украинское происхождение иконы - неоспоримый факт.

Читайте подробнее: Кража для Лаврова: как икона из оккупированного Луганская подрывает влияние России на Балканах.