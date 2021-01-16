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Санкции в действии: швейцарская компания покинула проект Северный поток-2

Суббота, 16 января 2021, 18:12
Санкции в действии: швейцарская компания покинула проект Северный поток-2

Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2" чтобы не попасть под новые санкции США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Детали: Предполагалось, что обеспечиваемая Zurich Insurance страховка должна покрывать строительство газопровода.

Страховая компания после предостережений США вышла из российского проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll. Все три фирмы покинули проект на протяжении последнего месяца.

По данным Bloomberg, решение Zurich Insurance связано с угрозой оказаться под ограничениями США. Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страхование. Речь идет о санкциях, вступивших в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Официальный представитель Zurich Insurance отказался комментировать Bloomberg эту информацию, сославшись на конфиденциальность.

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Напомним:

  • О том, что Zurich Insurance угрожают санкции из-за участия в проекте, агентству Reuters ранее говорил источник в американском правительстве. По его словам, власти США призвали компании покинуть проект, "пока не стало слишком поздно".
  • 13 января стало известно, что еще один подрядчик "Газпрома" отказался участвовать в достройке "Северного потока-2": датская компания Ramboll вышла из проекта, чтобы не попасть под санкции США.
  • В начале января норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу из-за новых санкций США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияСШАШвейцария
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