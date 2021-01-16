Санкции в действии: швейцарская компания покинула проект Северный поток-2

Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2" чтобы не попасть под новые санкции США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Детали: Предполагалось, что обеспечиваемая Zurich Insurance страховка должна покрывать строительство газопровода.

Страховая компания после предостережений США вышла из российского проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll. Все три фирмы покинули проект на протяжении последнего месяца.

По данным Bloomberg, решение Zurich Insurance связано с угрозой оказаться под ограничениями США. Новые американские санкции направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страхование. Речь идет о санкциях, вступивших в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Официальный представитель Zurich Insurance отказался комментировать Bloomberg эту информацию, сославшись на конфиденциальность.

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Напомним: