Инаугурация Байдена: в США готовятся к вооруженным протестам, центр Вашингтона закрыт

Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Войска Национальной гвардии массово направляются в Вашингтон для предотвращения повторения смертельных беспорядков на прошлой неделе.

ФБР предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Трампа во всех 50 столицах штатов.

Центральная часть Вашингтона уже заблокирована, на улицах практически пусто. В столицу США стянуты тысячи солдат Национальной гвардии. Многие улицы - за несколько километров от Капитолия, места беспорядков 6 января - перекрыты бетонными блоками и металлическими ограждениями.

Национальный торговый центр, который, как правило, переполнен тысячами людей перед инаугурацией, был закрыт по просьбе Секретной службы - ведомства, которому поручено защищать президента.

Команда Байдена уже просила американцев избегать поездок в столицу страны на инаугурацию из-за пандемии Covid-19. Местные чиновники заявили, что люди должны наблюдать за событием удаленно.

Власти ожидают в воскресенье массовые акции после того, как в соцсетях распространялись призывы сторонников Трампа и ультраправых групп к вооруженным демонстрациям.

По информации Reuters, в столицах всех штатов установлены ограждения или другие барьеры для защиты правительственных зданий. Штаты Техас и Кентукки пошли даже дальше, закрыв свои Капитолии для общественности.

На прошлой неделе в США взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

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