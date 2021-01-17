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В Вене тысячи людей протестовали против коронавирусных ограничений

Воскресенье, 17 января 2021, 13:57

Около 10 тысяч человек собрались в столице Австрии в субботу в знак протеста против коронавирусных ограничений, и призвали правительство уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Размахивая транспарантами с надписью "Вы - болезнь. Мы - лекарство" и австрийскими флагами, большинство демонстрантов отказывались надевать маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Число смертей, которое нам сообщают, - это чушь. Я не хочу закончить, как Китай, где у вас нет никакого права что-либо делать", - сказала одна из участниц акции.

На акции протесту был замечен и крайне правый политик, бывшего заместитель канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку после "Ибица-скандала".

В Австрии, население которой составляет 8,9 миллиона человек, с момента начала пандемии зарегистрировано в общей сложности 7053 случая смерти от Covid-19.

Группа экспертов рекомендовала канцлеру Курцу не ослаблять текущие ограничения, как планировалось 25 января, поскольку количество заражений не показывает признаков замедления, а британский штамм вируса продолжает циркулировать.

Научные руководители предложили ввести обязательную работу из дома и продлить карантин. Правительство планирует объявить о новых мерах в воскресенье.

Темы: митингикарантинАвстрия


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