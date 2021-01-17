Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Вене тысячи людей протестовали против коронавирусных ограничений

Воскресенье, 17 января 2021, 12:57

Около 10 тысяч человек собрались в столице Австрии в субботу в знак протеста против коронавирусных ограничений, и призвали правительство уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Размахивая транспарантами с надписью "Вы - болезнь. Мы - лекарство" и австрийскими флагами, большинство демонстрантов отказывались надевать маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Число смертей, которое нам сообщают, - это чушь. Я не хочу закончить, как Китай, где у вас нет никакого права что-либо делать", - сказала одна из участниц акции.

На акции протесту был замечен и крайне правый политик, бывшего заместитель канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку после "Ибица-скандала".

В Австрии, население которой составляет 8,9 миллиона человек, с момента начала пандемии зарегистрировано в общей сложности 7053 случая смерти от Covid-19.

Группа экспертов рекомендовала канцлеру Курцу не ослаблять текущие ограничения, как планировалось 25 января, поскольку количество заражений не показывает признаков замедления, а британский штамм вируса продолжает циркулировать.

Научные руководители предложили ввести обязательную работу из дома и продлить карантин. Правительство планирует объявить о новых мерах в воскресенье.

Темы: митингикарантинАвстрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
митинги
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: