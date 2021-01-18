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В Британии число госпитализированных c Covid-19 достигло нового максимума

Понедельник, 18 января 2021, 20:53

В Британии количество госпитализированных больных с коронавирусом достигло самых высоких показателей за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Сейчас в больницах находятся около 37 400 человек.

По его словам, каждые 30 секунд в больницы страны попадает новый больной.

За последние сутки в Великобритании зарегистрировали 37 435 новых заражений, умерли еще 599 больных.

В то же время, сообщил он, количество вакцинированных от коронавируса уже превысило 4 миллиона. Мэтт Хэнкок отметил, что "каждый укол вакцины имеет значение" и это путь к завершению пандемии.

Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня в Англии открылись еще 10 крупных центров вакцинации и приглашение на прививку начали поступать 3-4 приоритетным группам - лицам в возрасте от 70 лет и пожилым людям моложе этого возраста, которые входят в группы риска по наличию хронических заболеваний.

Правительство ставит цель до сентября предоставить возможность вакцинироваться всем взрослому населению.



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