Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"

Вторник, 19 января 2021, 12:46

Российский производитель газа "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

С документом "Газпрома" во вторник ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической обстановки в различных регионах, связанных с такими проектами", - сказано в документе.

"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - признал "Газпром".

Напомним, Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлину о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.

Темы: Газпром


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета

Нардепы предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

УГО не пускает Тупицкого в КС, в суде пугают дестабилизацией

Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов

Чиновнику дали 10 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона

Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Все новости...
Газпром
Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока-2"
Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в июне
"Газпром" почти на треть сократил транзит газа через Украину
Последние новости
12:59
Трамп напоследок записал Россию в противники 
12:55
В Кремле заявили, что Путин не боится Навального
12:46
"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"
12:36
В Москве на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии
12:34
В Украине больше не будут выдавать "красных" дипломов. В МОН объяснили, что будет взамен
12:28
Марченко рассказал, как Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
12:27
Суд не принял иск Навального к Пескову
12:20
В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой
12:17
Видео, фотоМинус 20, но купание по графику: Кличко полез в прорубь
12:15
Глава Минфина: У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит
Все новости...