В Кремле заявили о намерении достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Кремль заявил, что следит за действиями США, направленными на свертывание проекта "Северный поток-2", и подтверждает намерение завершить этот проект.

Об этом журналистам во вторник заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Песков заявил, что "Северный поток-2" продолжает сталкиваться с "грубым, незаконным давлением со стороны США", чьи действия направлены на введение "незаконных с точки зрения международного права ограничений экономических операторов, которые имеют отношение к этому проекту".

"Мы сожалеем в связи с этим, мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее", - заявил он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что в Москве намерены "продолжить последовательную работу по финализации этого проекта".

Напомним, Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлину о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.