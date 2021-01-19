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Пандемия и войска в Вашингтоне: инаугурация Байдена будет беспрецедентной в истории США

Вторник, 19 января 2021, 15:39

Инаугурация избранного президента Джо Байдена 20 января из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Hill.

Байден принесет присягу перед небольшим собранием людей в условиях глобальной пандемии и беспрецедентной военной мобилизации в Вашингтоне с целью обеспечения безопасности Капитолия, который всего две недели назад штурмовали сторонники Дональда Трампа, спровоцированные теории заговора.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 тысяч билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

Трамп, которому в Сенате грозит второй процесс импичмента за его роль в беспорядках, станет первым действующим президентом с 1869 года, не будет присутствовать на инаугурации.

Историки говорят, что в современную политическую эпоху никогда не было инаугурации при таких экстремальных обстоятельствах. Они указывают на инаугурацию Авраама Линкольна во время Гражданской войны и на присягу Франклина Рузвельта во время Великой депрессии, как последние примеры инаугурации на фоне такого уровня разногласий и неопределенности.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.

Движение транспорта в Вашингтоне резко ограничили. Национальная аллея, обычно является местом массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, будет закрыта.

Многие из главных мероприятий, связанных с инаугурацией, будут транслироваться онлайн или по телевидению, а не проходить лично, в том числе виртуальный парад по всей стране и специальный выпуск в прайм-тайм с участием звезд, который выйдет в эфир в среду вечером.

Избранный президент выступит с западного фасада Капитолия США, заявив, что он "не боится" появляться на публике. На восточном фасаде Капитолия пройдет "Обзорная конференция" - традиция, охватывающая все роды вооруженных сил, на которой новый главнокомандующий проверяет готовность войск.

Как известно, 7 января совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.

При рассмотрении вопроса о результатах выборов сторонников Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

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Темы: США


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