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Немецкий концерн вышел из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США

Вторник, 19 января 2021, 16:32
Немецкий концерн вышел из проекта Северный поток-2 из-за угрозы санкций США

Концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild, ссылаясь на соответствующие письма компании, отправленные в США.

Немецкое издание утверждает, что решение о выходе из проекта было принято из-за угрозы санкций со стороны США, которые могли ударить по компании всего через несколько недель.

Компания, зарегистрированная в Мангейме, в 2019 году имела годовой объем продаж в размере 4,3 миллиарда евро.

Bilfinger заключил несколько контрактов с оператором газопровода компанией Nord Stream 2 AG. В том числе "на разработку, поставку и пусконаладку систем безопасности при эксплуатации газопровода". Объем заказа составил 15 млн евро.

Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на "проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт" в немецкой точке выхода трубопровода в Любмине.

В двух письмах - сообщение от декабря и подтверждение на прошлой неделе - Bilfinger проинформировал США, что он будет придерживаться положений "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и все партнерские отношения и контракты с "Северным потоком-2" разрываются.

Также об этом была проинформирована швейцарская трубопроводная компания Nord Stream 2 AG, материнской компанией которой является российский государственный энергетический гигант "Газпром".

Как сообщалось, "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.

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