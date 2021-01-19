В Британии новый суточный максимум смертей от коронавируса: более 1600

Британия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса в сутки - 1610.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Предыдущим самым высоким показателем были 1564 смертей 13 января. В статистику умерших от коронавируса включают лиц, умерших в течение 28 дней после того, как у них подтвердили Covid-19.

Общее количество погибших от эпидемии в стране превысило 90 тысяч. По этому показателю Великобритания опережает все другие европейские страны. На втором месте по числу умерших от коронавируса - Италия.

За прошедшие сутки в Британии обнаружили 33 355 новых заражений.

Накануне министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщал, что количество госпитализированных с Covid-19 достигло нового максимума за время эпидемии. По его словам, каждые 30 секунд в больницы привозят нового пациента.

В то же время, количество людей, которые уже получили свою первую дозу вакцины от коронавируса, превысила 4,2 млн.

18 января в Англии открылись еще 10 крупных центров вакцинации и приглашение на прививку начали получать следующие две приоритетные группы.

Как уже сообщалось, в 2020 году в Британии число так называемых "избыточных" смертей стало самым высоким со времен Второй мировой войны.