Во Франции зарегистрировали 5 смертей после вакцинации, взаимосвязь выясняют

Во Франции зарегистрировали 5 случаев смерти вскоре после вакцинации, все - среди людей почтенного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, из около полумиллиона французов, которые уже получили свою первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, нежелательные побочные эффекты проявились у 139 человек, пять человек вскоре после получения прививки умерли.

"Во всех случаях, это были люди пожилого или очень почтенного возраста, с хроническими заболеваниями", - сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

"По данным, которые нам известны в настоящее время, ничто не дает оснований делать вывод о том, что их смерть связана с вакцинацией. Все умершие - лица преклонного возраста из домов престарелых", - прокомментировали вопрос в Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов (ANSM).

Также в ведомстве уточнили, что обычно в домах престарелых ежедневно умирает 465 человек, и тысячи ежедневно госпитализируют. Поэтому, учитывая размах кампании вакцинации и высокую вероятность смерти лиц из этой возрастной группы, вполне ожидаемо, что будут случаи смертей вскоре после прививки вакциной от коронавируса.

Напомним, ранее в Норвегии сообщили, что не установили связи между прививкой и смертями пожилых людей, получивших дозу вакцины Pfizer / BioNTech.