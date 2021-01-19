Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОПГ Кириллу Тимошенко проверить соответствие ряда тарифов в Киеве и областях Украины из-за попытки руководителей городов "обосновать перед обществом рост тарифов".

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в Киеве и во всех областях, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также "получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенным тарифам и относительно тарифной политики вцелом".

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Президент объяснил аудит появлением "спекулятивных заявлений по формированию тарифов" и попытки отдельных политиков "обосновать перед обществом рост тарифов".

Дословно: "Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости...

Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и т.д.

Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках".

Напомним: Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.