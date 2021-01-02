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В Греции власти ужесточили карантин из-за Covid-19

Суббота, 2 января 2021, 20:36
Фото: Intime News

Греческое правительство решило до 11 января продолжить и ужесточить карантин из-за пандемии коронавируса.

Источник: издание Ekathimerini

Детали: Как сообщается, с шести утра воскресенья, 3 января, до утра 11 января запрещены все виды деятельности и услуг, которые были разрешены к Рождеству.

В частности, прекратят работу церкви, книжные магазины, парикмахерские и салоны красоты, станции техобслуживания авто. Будут закрыты школы. Кроме того, ограничения распространяются на охоту и рыбалку.

Также власти предупредили о возвращении комендантского часа, он продлится с 21:00 до 5 утра в течение одной недели.

Ожидается, что после 11 января ограничения пересмотрят, вероятно, откроются школы.

Темы: Грециялокдаункоронавирус


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