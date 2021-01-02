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В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Суббота, 2 января 2021, 22:02

Агентству по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступило первое сообщение о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle

Детали: Главный врач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

Прямая речь: "Когда мы получим не менее пяти сообщений, то расскажем, какого рода побочные эффекты указывались".

Напомним: В Финляндии вакцинация препаратом от Pfizer и Biontech стартовала 27 декабря 2020 года. Первые прививки получили медработники.

Сейчас вакцинацию прошли медики пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Темы: вакцинациякоронавирусФинляндия


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