В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса

Агентству по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступило первое сообщение о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle

Детали: Главный врач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

Прямая речь: "Когда мы получим не менее пяти сообщений, то расскажем, какого рода побочные эффекты указывались".

Напомним: В Финляндии вакцинация препаратом от Pfizer и Biontech стартовала 27 декабря 2020 года. Первые прививки получили медработники.

Сейчас вакцинацию прошли медики пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.