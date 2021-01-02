В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от коронавируса
Суббота, 2 января 2021, 21:02
Агентству по безопасности и развития в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступило первое сообщение о побочной реакции на вакцину от коронавируса.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle
Детали: Главный врач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
Прямая речь: "Когда мы получим не менее пяти сообщений, то расскажем, какого рода побочные эффекты указывались".
Напомним:
- В Финляндии вакцинация препаратом от Pfizer и Biontech стартовала 27 декабря 2020 года. Первые прививки получили медработники.
- 2 января стало известно, что в Мексике изучают дело 32-летней медработницы, которую госпитализировали с подозрением на энцефаломиелит после получения ею вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса.