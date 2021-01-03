Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid
Мексиканские власти заявили, что изучает дело 32-летней медработницы, которую госпитализировали с подозрением на энцефаломиелит после получения ею вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Врач, имя которой не называется, попала в реанимационное отделение государственной больницы после того, как у нее возникли судороги, затруднение дыхания и высыпания.
Министерство здравоохранения Мексики заявило, что предварительный диагноз - энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга).
В ведомстве добавили, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.
Reuters отмечает, что не удалось связаться с Pfizer и BioNTech для получения комментария по поводу этого инцидента.
Напомним:
- В Мексике вакцинация против Covid-19 стартовала 24 декабря, первыми прививки получили медработники.
- Накануне в Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка в стране о побочной реакции на вакцину от коронавируса. В Финляндии вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech стартовала 27 декабря 2020.