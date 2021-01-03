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Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid

Воскресенье, 3 января 2021, 10:49
Врач оказалась в реанимации после введения вакцины против Covid

Мексиканские власти заявили, что изучает дело 32-летней медработницы, которую госпитализировали с подозрением на энцефаломиелит после получения ею вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Врач, имя которой не называется, попала в реанимационное отделение государственной больницы после того, как у нее возникли судороги, затруднение дыхания и высыпания.

Министерство здравоохранения Мексики заявило, что предварительный диагноз - энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга).

В ведомстве добавили, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

Reuters отмечает, что не удалось связаться с Pfizer и BioNTech для получения комментария по поводу этого инцидента.

Напомним:

  • В Мексике вакцинация против Covid-19 стартовала 24 декабря, первыми прививки получили медработники.
  • Накануне в Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка в стране о побочной реакции на вакцину от коронавируса. В Финляндии вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech стартовала 27 декабря 2020.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусмедицина
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