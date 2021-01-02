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Зеленский отдельно поздравил все регионы Украины, Крым – на русском языке

Суббота, 2 января 2021, 22:41

Президент Владимир Зеленский по случаю Нового года и Рождества обратился с короткими видеообращениями отдельно к жителям АРК Крым и каждой области.

Источник: сообщения на страницах областных госадминистраций

Детали: К жителям захваченного РФ Крыма глава государства обратился на русском, и подчеркнул: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно... Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна".

Донетчине Зеленский пожелал мира, как и Луганщине.

Жителям Херсона Зеленский пожелал "жизнь без нитратов", а жителям Николаевщины - год без штормов.

Жителям Черкасской области президент желал только приятных и радостных слов в новом году, а буковинцам напомнил, что Черновцы - это маленький украинский Париж, поэтому в область должны приехать много туристов.

При этом жителям Киевщины и столицы глава государства пожелал здоровья по оба берега Днепра.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии особое внимание уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском языке и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.

Ольга Гетьманец, Светлана Кизилова, УП
Темы: празднованияКрымДонбассЗеленский


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