Зеленский отдельно поздравил все регионы Украины, Крым – на русском языке
Президент Владимир Зеленский по случаю Нового года и Рождества обратился с короткими видеообращениями отдельно к жителям АРК Крым и каждой области.
Источник: сообщения на страницах областных госадминистраций
Детали: К жителям захваченного РФ Крыма глава государства обратился на русском, и подчеркнул: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно... Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна".
Донетчине Зеленский пожелал мира, как и Луганщине.
Жителям Херсона Зеленский пожелал "жизнь без нитратов", а жителям Николаевщины - год без штормов.
Жителям Черкасской области президент желал только приятных и радостных слов в новом году, а буковинцам напомнил, что Черновцы - это маленький украинский Париж, поэтому в область должны приехать много туристов.
При этом жителям Киевщины и столицы глава государства пожелал здоровья по оба берега Днепра.
Напомним: Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии особое внимание уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском языке и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.