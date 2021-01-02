Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отдельно поздравил все регионы Украины, Крым – на русском языке

Суббота, 2 января 2021, 21:41
Зеленский отдельно поздравил все регионы Украины, Крым – на русском языке

Президент Владимир Зеленский по случаю Нового года и Рождества обратился с короткими видеообращениями отдельно к жителям АРК Крым и каждой области.

Источник: сообщения на страницах областных госадминистраций

Детали: К жителям захваченного РФ Крыма глава государства обратился на русском, и подчеркнул: "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно... Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна".

Донетчине Зеленский пожелал мира, как и Луганщине.

Жителям Херсона Зеленский пожелал "жизнь без нитратов", а жителям Николаевщины - год без штормов.

Жителям Черкасской области президент желал только приятных и радостных слов в новом году, а буковинцам напомнил, что Черновцы - это маленький украинский Париж, поэтому в область должны приехать много туристов.

При этом жителям Киевщины и столицы глава государства пожелал здоровья по оба берега Днепра.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии особое внимание уделил украинцам, проживающим на временно оккупированной территории Крыма и ОРДЛО. К ним он обратился на русском языке и призвал перевести часы назад, чтобы быть вместе со всей Украиной.

Ольга Гетьманец, Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: празднованияКрымДонбассЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: