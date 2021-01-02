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Война в Карабахе: Армения подтвердила гибель более 3 тысяч военных

Суббота, 2 января 2021, 22:23
Война в Карабахе: Армения подтвердила гибель более 3 тысяч военных

Армения сообщила про гибель более 3,3 тысяч военнослужащих во время последнего обострения карабахского конфликта.

Источник: сообщение пресс-секретаря Минздрава Армении Алины Никогосян в Facebook

Детали: По последним данным Министерства здравоохранения Армении, более 3,3 тысяч тел погибших военнослужащих в карабахской войне уже прошли судмедэкспертизу.

Прямая речь Никогосян: "Судмедэкспертизу прошли 3330 тел погибших военнослужащих. Специалисты судебно-медицинского центра Минздрава непрерывно продолжают исследования и идентификации".

Предыстория:

  • Нагорный Карабах – международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял после войны 1991-1994 годов.
  • В конце сентября 2020 года Азербайджан начал военную кампанию за восстановление контроля над всей своей территорией и благодаря технологическому превосходству своего войска достиг значительных успехов. Но в результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе и гражданских.
  • 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
  • Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в последующие дни армянские силы возвращают Азербайджану полный контроль над захваченными ими территориями за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а так называемый Лачинский коридор - автомобильная дорога, соединяющая центр Нагорного Карабаха с Арменией - останется незаблокированным. 
  • Этот коридор и линию контакта сторон, по соглашению, должны контролировать миротворческие силы, командированные Россией.

Украинская правда

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Темы: Нагорный КарабахвойнаАрменияАзербайджан
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