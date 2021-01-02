Война в Карабахе: Армения подтвердила гибель более 3 тысяч военных

Армения сообщила про гибель более 3,3 тысяч военнослужащих во время последнего обострения карабахского конфликта.

Источник: сообщение пресс-секретаря Минздрава Армении Алины Никогосян в Facebook

Детали: По последним данным Министерства здравоохранения Армении, более 3,3 тысяч тел погибших военнослужащих в карабахской войне уже прошли судмедэкспертизу.

Прямая речь Никогосян: "Судмедэкспертизу прошли 3330 тел погибших военнослужащих. Специалисты судебно-медицинского центра Минздрава непрерывно продолжают исследования и идентификации".

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