Война в Карабахе: Армения подтвердила гибель более 3 тысяч военных
Суббота, 2 января 2021, 22:23
Армения сообщила про гибель более 3,3 тысяч военнослужащих во время последнего обострения карабахского конфликта.
Источник: сообщение пресс-секретаря Минздрава Армении Алины Никогосян в Facebook
Детали: По последним данным Министерства здравоохранения Армении, более 3,3 тысяч тел погибших военнослужащих в карабахской войне уже прошли судмедэкспертизу.
Прямая речь Никогосян: "Судмедэкспертизу прошли 3330 тел погибших военнослужащих. Специалисты судебно-медицинского центра Минздрава непрерывно продолжают исследования и идентификации".
Предыстория:
- Нагорный Карабах – международно признанная часть Азербайджана, контроль над которой (а также над частью других территорий страны) Баку потерял после войны 1991-1994 годов.
- В конце сентября 2020 года Азербайджан начал военную кампанию за восстановление контроля над всей своей территорией и благодаря технологическому превосходству своего войска достиг значительных успехов. Но в результате боевых действий погибли тысячи людей, в том числе и гражданских.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в последующие дни армянские силы возвращают Азербайджану полный контроль над захваченными ими территориями за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а так называемый Лачинский коридор - автомобильная дорога, соединяющая центр Нагорного Карабаха с Арменией - останется незаблокированным.
- Этот коридор и линию контакта сторон, по соглашению, должны контролировать миротворческие силы, командированные Россией.
Украинская правда