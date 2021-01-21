ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время протестов на Майдане
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением суда.
Суд, в частности, вынес решение по делам "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".
Суд, в частности, установил, что украинская власть сознательно использовала жестокое обращение, и государство Украина несет ответственность за убийство по меньшей мере одного протестующего.
"Суд установил, что не было проведено эффективное расследование похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток. - ЕП), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство", - говорится в решении.
Суд постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власти сначала намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания.
Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов (титушок) во время событий на Майдане.
Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.