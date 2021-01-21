Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместитель главы РГА в Днепропетровской области присвоил 4,3 млн – полиция

Четверг, 21 января 2021, 12:08
Заместитель главы РГА в Днепропетровской области присвоил 4,3 млн – полиция
Фото 032.ua

Заместителю председателя одной из райгосадминистраций в Днепропетровской области и его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 4,3 млн грн во время проведения инвентаризации земель района.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн во время проведения инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации".

Детали: Сообщается, что тогдашний председатель РГА повлиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.

Следовательно, в январе 2019 года РГА и ЧП заключили договор о проведении инвентаризации земель сельхозназначения. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, а исполнителем была субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель.

Впоследствии выяснилось, что согласованная в. о. председателя РГА документация не соответствовала требованиям закона. В частности, часть закупленных услуг была выполнена ранее, в смете работ ссылались на недействительные документы, а РГА вообще не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, руководитель субподрядной организации не знал о выполнении каких-либо работ и не подписывал об этом никаких документов. А все бумаги заверил инженер-землеустроитель, воспользовавшись печатью субподрядной организации.

В результате государству было нанесено 4,3 млн грн убытков.

Узнав о возможности проверки данной документации, злоумышленники попытались согласовать ее в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, но получили 41 отказ.

19 января трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепропетровская областьземляполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Днепропетровская область
Враг атаковал Днепропетровскую область "Шахедами", двое погибших
ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной
Россияне били по Марганцу и Никополю: ранена женщина
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: