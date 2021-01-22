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Венгрия заключила с Россией контракт на поставку вакцины

Пятница, 22 января 2021, 10:38
Венгрия заключила с Россией контракт на поставку вакцины

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрию.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Хотел бы отметить, что венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, разработчика вакцины, и познакомились с клиническими исследованиями, проведенными в Российской Федерации", - сказал Мурашко.

В пятницу с визитом в Москве находится глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто сказал, что переговоры о вакцине с россиянами продолжались в течение двух с половиной месяцев. Вакцина будет закуплена в три этапа. Детали сделки он пока не раскрыл, но пообещал, что она будет обнародована в течение дня, передает венгерский сайт HVG.

Венгерский регулирующий орган заявил в среду, что выдает шестимесячное временное разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".

Пока не ясно, когда российская вакцина станет доступной для венгров.

Лазейка 2001 года позволяет странам ЕС одобрять вакцины против коронавируса без участия Европейского агентства по лекарственным средствам в экстренных случаях.

Россия также подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе.

Темы: ВенгрияРосcиявакцинациякоронавирус
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