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Второй производитель вакцины заявил о сокращении поставок в ЕС

Суббота, 23 января 2021, 10:40
Второй производитель вакцины заявил о сокращении поставок в ЕС

Второй производитель вакцины против коронавируса предупредил о проблемах с поставками в Европейский союз, что усилило разочарование в блоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что из-за производственных проблем количество доступных начальных доз вакцины будет меньше, чем ожидалось.

Комиссар ЕС по здравоохранению выразила "глубокое недовольство" этой новостью.

Официальные лица не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит, но чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что поставки будут сокращены до 31 млн - на 60% - в первом квартале этого года.

По словам чиновника, до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов.

Вакцина AstraZeneca, разработанная в Оксфордском университете, еще не одобрена регуляторным органом ЕС, но, как ожидается, должна получить "зеленый свет" в конце этого месяца.

Представитель AstraZeneca заявил в пятницу, что "первоначальные объемы поставок будут ниже, чем первоначально предполагалось", не предоставив дальнейших подробностей.

Новый удар поступил после того, как программы прививок в некоторых странах были замедлены из-за сокращения поставок вакцины Pfizer-BioNTech.

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Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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