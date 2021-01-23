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ЕС отреагирует на подавление протестов в России

Суббота, 23 января 2021, 17:37
ЕС отреагирует на подавление протестов в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С тревогой слежу за развитием событий в России. Я выражаю сожаление по поводу массовых задержаний, непропорционального применения силы, отключения интернета и телефонной связи", - заявил он в своем Twitter.

Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также обеспокоен задержанием жены Навального и других мирных протестующих в России в субботу.

Президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, была задержана во время митинга в российской столице.

Полиция задержала более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныймитингиЕС
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