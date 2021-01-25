В Нидерландах митинговали против карантина

В Нидерландах акции против новых коронавирусных ограничений закончилась массовыми беспорядками.

Источник: Укринформ со ссылкой на NOS

Дословно: "Митингующие против коронавирусных ограничений вызвали массовые беспорядки в центре Эйндховена и ограбили магазины у вокзала".

У Нідерландах протестують проти комендантської години, що відучора запровадив уряд країни. Це захід у боротьбі з коронавірусом, усі мають залишатися вдома від 9 вечора до 4:30 ранку. На відео протест у Ейндговені.



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Нарізка відео, як виглядає, сьогоднішніх протестів у Еійндговені: затримання протестувальників, поранена дівчина, поліцейські коні падають на слизькій бруківці. pic.twitter.com/bFJgoAiscb — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 24, 2021

Детали: Отмечается, что беспорядки начались после того, как полиция разогнала демонстрацию против новых коронавирусных ограничений. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Улицы центра города были усыпаны камнями, остатками горящих велосипедов и скутеров. Десятки человек арестованы.

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... а потім запалили його.pic.twitter.com/RBrGe1wx7k — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 24, 2021

Что предшествовало: В Нидерландах с субботы, 23 января, введен первый общенациональный комендантский час после Второй мировой войны, который действует с 21:00 по 4:30.

Планируется, что комендантский час будет действовать до 9 февраля. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро.

Правительство Нидерландов также ввело запрет на полеты из Южной Африки и Великобритании.