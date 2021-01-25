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В Нидерландах митинговали против карантина

Понедельник, 25 января 2021, 01:29

В Нидерландах акции против новых коронавирусных ограничений закончилась массовыми беспорядками.

Источник: Укринформ со ссылкой на NOS

Дословно: "Митингующие против коронавирусных ограничений вызвали массовые беспорядки в центре Эйндховена и ограбили магазины у вокзала".

Детали: Отмечается, что беспорядки начались после того, как полиция разогнала демонстрацию против новых коронавирусных ограничений. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Улицы центра города были усыпаны камнями, остатками горящих велосипедов и скутеров. Десятки человек арестованы.

Что предшествовало: В Нидерландах с субботы, 23 января, введен первый общенациональный комендантский час после Второй мировой войны, который действует с 21:00 по 4:30.

Планируется, что комендантский час будет действовать до 9 февраля. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро.

Правительство Нидерландов также ввело запрет на полеты из Южной Африки и Великобритании.

Темы: Нидерландыкарантин


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