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Трамп не собирается создавать свою партию

Понедельник, 25 января 2021, 05:24
Трамп не собирается создавать свою партию

Советник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что Дональд Трамп не намерен создавать новую партию.

Источник: CNN

Прямая речь: "Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат".

Детали: Также он опроверг информацию СМИ о том, что Трамп собирается создать новую партию, которая будет называться "Патриотическая партия".

Что предшествовало: В день инаугурации Джо Байдена издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что сорок пятого президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создания новой политической партии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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