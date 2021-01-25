Трамп не собирается создавать свою партию

Советник бывшего президента США Джейсон Миллер заявил, что Дональд Трамп не намерен создавать новую партию.

Источник: CNN

Прямая речь: "Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат".

Детали: Также он опроверг информацию СМИ о том, что Трамп собирается создать новую партию, которая будет называться "Патриотическая партия".

Что предшествовало: В день инаугурации Джо Байдена издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что сорок пятого президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создания новой политической партии.