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Украину накроет сильный снег и ветер

Понедельник, 25 января 2021, 09:12
Фото ГСЧС

Спасатели предупреждают украинцев о сильных снегопадах, дождях и ветре 25 января.

Источник: ГСЧС

Дословно: "25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег. 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый)". 

 
Фото meteo.gov.ua

Детали: В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

В Киеве и Киевской области днем ​​25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины. В западных областях возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украинская правда
Темы: погода


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