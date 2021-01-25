Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украину накроет сильный снег и ветер

Понедельник, 25 января 2021, 08:12
Украину накроет сильный снег и ветер
Фото ГСЧС

Спасатели предупреждают украинцев о сильных снегопадах, дождях и ветре 25 января.

Источник: ГСЧС

Дословно: "25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег. 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый)". 

 
Фото meteo.gov.ua

Детали: В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

В Киеве и Киевской области днем ​​25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины. В западных областях возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: