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Политический кризис в Италии: премьер-министр рассматривает отставку - СМИ

Понедельник, 25 января 2021, 09:18

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует объявить об отставке, чтобы позже сформировать новое правительство, которое сможет полагаться на широкое большинство.

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

"Моя цель - найти соглашение, которое предоставляет ясную политическую перспективу правительства до конца срока", - цитирует издание Конте.

Избежав вотума недоверия в Сенате во вторник, Конте обратился к центристам и депутатам, не входящим в коалицию, с просьбой присоединиться к его правительству меньшинства, но мало кто ответил на его предложение.

Премьер-министру нужно большинство, чтобы получить поддержку своих инициатив для борьбы с эпидемией коронавируса, который ударил по Италии едва ли не сильнее всего в Европе.

Ранее на прошлой неделе правительство Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента, обеспечив там абсолютное большинство.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из правящей коалиции.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые выделены в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

Подробнее читайте в статье Ссора из-за 209 миллиардов: почему коронавирусная помощь ЕС усугубила кризис власти в Италии

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Темы: Италияотставка
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