Полиция усилила охрану в центре Киева: Рада возвращается к работе

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале столицы, в связи с запланированными акциями в центре города.

Источник: полиция Киева

Дословно: "В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады и другими органами государственной власти.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство".

Детали: Сообщается, что возможно ограничение движения на отдельных улицах, поскольку организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать закон, придерживаться карантина и не нарушать общественный порядок.