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Украинская делегация в ПАСЕ собирается обжаловать полномочия россиян

Понедельник, 25 января 2021, 10:13

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая прибыла в Страсбург в полном составе, во время открытия сессии планирует обжаловать полномочия делегации России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом заявила глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

По ее словам, во время открытия сессии, когда происходит формальное утверждение полномочий национальных делегаций, украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планируют инициировать процедуру обжалования полномочий делегации России.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициатива получит поддержку, дальше вопрос будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблеи подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

Как сообщалось ранее, украинская делегация также инициировала дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму.

В этом году зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в "гибридном" формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно. Украинская делегация решила лично ехать на сессию.

Напомним, российскую делегацию лишали права голоса в апреля 2014 года после аннексии Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы.

В января 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме. Подробнее об этом читайте в статье ПАСЕ "под Коксом": почему Россию вывели из-под санкций и зачем Украине оставаться в Страсбурге.

Темы: ПАСЕУкраинаРосcия
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