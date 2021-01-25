СБУ задержала разведчика ОРЛО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Луганщины - разведчика так называемой "ЛНР", ему сообщили о подозрении.

Источник: СБУ

Детали: По информации СБУ, мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

В 2014 году он присоединился к так называемому "3-й Станично-Луганского батальона десантно-штурмовой бригады "НВФ "ЛНР".

Сообщается, что впоследствии мужчина стал разведчиком в так называемой "отдельной разведывательной роте 4 ОМСБр 2 АК НС ЛНР". Он выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) УКУ.

Решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ и избрании меры пресечения.