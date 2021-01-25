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Турция получила еще 6,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса

Понедельник, 25 января 2021, 14:28

Турция в понедельник получила дополнительно 6,5 млн доз вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Вторая партия прибыла в Стамбул после отгрузки 3 млн доз Sinovac в декабре.

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14 января Анкара начала общенациональную кампанию вакцинации препаратом Sinovac, и одними из первых получили прививки медицинские работники.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что теперь началась вакцинация людей старше 80 лет.

Политики, в том числе Коджа и президент Реджеп Тайип Эрдоган, также были включены в первую группу вакцинации.

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По данным Министерства здравоохранения с понедельника, в стране с населением 83 миллионов человек вакцинированы против COVID-19 более 1,27 миллиона человек.

Напомним, 30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

В то же время 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украине должны вернуть деньги.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

Темы: ТурциявакцинациякоронавирусCovid-2019
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