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Администрация Байдена будет искать новую кандидатуру посла США в Украине – Кулеба

Понедельник, 25 января 2021, 14:50
Администрация Байдена будет искать новую кандидатуру посла США в Украине – Кулеба
Фото с Twitter ЕП

Администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона, кандидатуру которого вносил Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность", - заявил Кулеба.

В мае 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине. Вскоре Белый дом отправил его кандидатуру на рассмотрение Сената.

В сентябре Дейтон получил одобрение в Комитете по иностранным делам Сената.

Кулеба не назвал фамилии вероятных кандидатов, так как администрация США пока не сделала выбор.

"Сейчас много слухов, но реальный выбор еще не сделан. Я хочу, чтобы все поняли одну вещь: Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же сделать для Украины, и которого посла туда назначить. Я вам больше скажу: и Россия, о которой мы естественно сейчас много говорим, не будет главным вопрос на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена", - считает Кулеба.

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Темы: СШАКулеба Дмитрий
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