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Министры иностранных дел ЕС договорились, что делать с визитом Борреля в Москву

Понедельник, 25 января 2021, 16:37

Главы МИД стран ЕС решили, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Москву в начале февраля.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на европейские дипломатические источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что ЕС не будет принимать решения до февраля, вводить ли дополнительные санкции против России за арест кремлевского критика Алексея Навального.

Министры решили, что сначала следует дождаться того, что принесет визит высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в Москву, запланированный на начало февраля. Боррель должен передать Кремлю "четкое сообщение".

На заседании министров иностранных дел ЕС страны Балтии и Польша высказались за немедленные карательные меры. Другие страны решили повременить с решениями.

ЕС призвал немедленно освободить Навального.

"Санкции - это возможный инструмент. Но нам следует подождать и посмотреть, что произойдет в Москве", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат также назвал решение о санкциях "преждевременным".

Сообщается, что Боррель отчитается о своем визите в Москву перед министрами иностранных дел на следующем заседании 22 февраля.

Напомним, 25 января министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета ЕС обсуждают реакцию блока на задержание Алексея Навального.

Ряд стран, в частности, страны Балтии, уже выступили за ужесточение санкций против РФ, а глава МИД Франции назвал последние события в России "авторитарным поворотом".

Глава дипломатии Евросоюза  Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Темы: ЕСРосcияНавальный


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