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Синоптики дали прогноз на февраль: теплее, чем обычно

Понедельник, 25 января 2021, 17:21
фото: УП

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, февраль 2021 года окажется на несколько градусов теплее, чем обычно.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений".

Детали: При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, это в пределах средних многолетних значений.

В целом средняя месячная температура в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним:

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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