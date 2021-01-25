Синоптики дали прогноз на февраль: теплее, чем обычно

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, февраль 2021 года окажется на несколько градусов теплее, чем обычно.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений".

Детали: При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, это в пределах средних многолетних значений.

В целом средняя месячная температура в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним: