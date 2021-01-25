Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики дали прогноз на февраль: теплее, чем обычно

Понедельник, 25 января 2021, 16:21
Синоптики дали прогноз на февраль: теплее, чем обычно
фото: УП

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, февраль 2021 года окажется на несколько градусов теплее, чем обычно.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений".

Детали: При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, это в пределах средних многолетних значений.

В целом средняя месячная температура в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: