В МИД РФ заявили о начале работы над продолжением ядерного договора со США

Российские и американские эксперты уже приступили к практической работе над продлением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Эксперты активно работают на этом направлении, это практическая работа, и она стартовала", - сказала Захарова.

Говоря о перспективах отношений с новой администрацией США, Захарова отметила, что оценки российской стороны известны. Она напомнила, что при руководстве Барака Обамы и Дональда Трампа не удалось "вывести отношения на должный уровень.

Напомним, администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, что ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Подписанный на 10 лет договор СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет при условии доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабре 2019 года Москва выразила намерение продлить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

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