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Боррель: Совет ЕС не принимал решений о санкциях из-за Навального, но готов действовать

Понедельник, 25 января 2021, 18:10

На заседании Совета ЕС по иностранным делам не было официальных предложений о введении дополнительных санкций против РФ из-за ареста Алексея Навального, но Брюссель готов реагировать по обстоятельствам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания.

"Некоторые страны поднимали вопрос об аресте Навального и 3 тысяч человек в протестах, но конкретных предложений не было. Но Рада готова реагировать как потребуют обстоятельства и принимать соответствующие решения. Но сегодня не было никаких предложений и соответственно никаких решений по этому поводу", - сказал Боррель.

Он также подтвердил, что намерен посетить Москву и обсудить, в том числе арест Навального.

"Я сообщил Совету о своем намерении посетить Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Этот визит состоится в первую неделю февраля. Это будет хорошей возможностью выразить нашу позицию по правам человека и обсудить наши отношения с Россией", - сказал он.

На вопрос о том, не планирует Боррель в ходе визита посетить арестованного Навального, он сказал: "Я был бы очень рад увидеть Навального, но это визит к российскому правительству, и мы наверняка будем говорить в том числе о Навальном. Наш дальнейший ответ будет зависеть от развития ситуации".

Напомним, ряд стран, в частности, страны Балтии, выступали за ужесточение санкций против РФ, а глава МИД Франции назвал последние события в России "авторитарным поворотом".

Темы: НавальныйЕСРосcия


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