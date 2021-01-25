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В ОП рассказали о поздравлениях Зеленскому из Кыргызстана, Египта и Южной Кореи

Понедельник, 25 января 2021, 18:27

В Офисе президента обнародовали поздравления от некоторых мировых лидеров президенту Владимиру Зеленскому по случаю его 43-летия.

Источник: сайт ОП

Детали: В частности, глава КНР Си Цзиньпин направил письмо, в котором выразил "искренние поздравления и наилучшие пожелания".

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пожелал Зеленскому крепкого здоровья и счастья.

Президентка Словакии Зузана Чапутова поздравила Зеленского с днем ​​рождения письмом и пожелала сил в достижении приоритетных задач на посту президента.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал "радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, мира и стабильности вашей дружественной страны и людей".

Лидер Кыргызстана Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион поздравил Зеленского от своего имени и от имени всех израильтян и пожелал, чтобы Всевышний освещал его путь на благо всех граждан Украины и дарил здоровье и силы.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления Зеленскому письмом.

Предыстория: 25 января Зеленский отмечает 43-летие. Он просил тех, кто хочет его поздравить с днем ​​рождения, перевести средства для одной из инфекционных больниц Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента


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