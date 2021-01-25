Переговоры по закупке Украиной ковид-вакцины вышли на финишную прямую

Переговоры по закупке Украиной вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского

Детали: По его словам, украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров.

Также глава Минздрава сообщил, что вакцинация в Украине может начаться уже с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Зеленский отметил, что программа вакцинации в Украине должна содержать подробный план по каждой области. Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

Прямая речь: "Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок".