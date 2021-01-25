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Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

Понедельник, 25 января 2021, 18:11

Президент США Джо Байден в понедельник снял запрет трансгендерам служить в армии, таким образом отменив распоряжение експрезидента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Это решение, последний шаг Байдена об отмене приказов Трампа, было объявлено Белым домом перед торжественной присягой министра обороны Ллойда Остина.

Этот шаг восстанавливает политику эпохи Обамы, которая позволяла службу трансгендеров в армии.

В отличие от запрета Трампа, шаг Байдена ни был неожиданностью.

"Я действительно верю ... что если вы в состоянии, и вы квалифицированы для прохождения службы, и вы можете поддерживать стандарты, вам следует позволить проходить службу", - сказал Остин.

 Дональд Трамп объявил в июле 2017 запрет службы трансгендеров в армии. Позже он принял рекомендации Пентагона, чтобы ограничить запрет трансгендерами, которые требуют специального лечения.

Однако ряд судебных исков приостановил введение политики. Но Верховный суд США в январе отменил решение суда низшей инстанции, заблокировали эту политику, позволяя ввести ее в действие.

Темы: БайденТрампзаконодательство
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