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Премьер Италии во вторник объявит об отставке

Понедельник, 25 января 2021, 20:58

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник утром подаст официальное сообщение об отставке президенту страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ведущие итальянские СМИ.

По данным Ansa, на 9 утра назначено заседание правительства, на котором Конте объявит о своем решении. После этого он отправится в Квиринальский дворец (резиденция президента, - ред.) и сообщит о своем намерении и уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Конте планирует объявить об отставке для того, чтобы позже сформировать новое правительство, которое сможет полагаться на широкое большинство.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из правящей коалиции.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

По данным La Reppublica, Ренци встретится во вторник вечером с парламентскими группами, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Следует отметить, если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежные досрочные выборы где-то в середине года.

Подробнее читайте в статье - Ссора из-за 209 млрд: почему коронавирусная помощь ЕС углубила кризис власти в Италии

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