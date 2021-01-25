Boeing 737 MAX снова разрешат летать в Европу

Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) планирует на этой неделе отменить двухлетний запрет на полеты самолетов модели Boeing 737 MAX в аэропорты европейских городов.

Источник: Reuters

Детали: После предварительного решения в ноябре EASA проанализировало отчеты 38 экспертов и пришло к выводу, что новых технических проблем у самолетов 737 MAX нет.

В свою очередь родственники погибших в катастрофах лайнера назвали готовящееся решение "преждевременным, неуместным и даже опасным".

Что предшествовало:

В ноябре США сняли собственный запрет на полеты Boeing 737 MAX, за ними последовали Бразилия и Канада. Китай.

Самолет Boeing 737 Max во вторник, 29 декабря, впервые с марта 2019 года вылетел регулярным рейсом в США - самолет авиакомпании American Airlines выполнил рейс Майами-Нью-Йорк.

Напомним: В ноябре 2020 авиакомпания Boeing получила разрешение от Федерального авиационного управления США (Federal Aviation Administration, FAA) вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух авиакатастроф.

В мае 2020 года компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 Mаx, которое было прекращено из-за двух авиакатастроф.

Boeing прекратила производство реактивного самолета в январе 2020 года, 400 лайнеров были поставлены авиакомпаниям. Вернуться к эксплуатации 737 Max после получения всех разрешений от регулятора корпорация планировала в середине года.

Полеты самолетов этого типа были приостановлены после двух авиакатастроф - в Индонезии 29 октября 2018 и в Эфиопии 10 марта 2019. В авиакатастрофах погибло 346 человек. В обоих случаях следствие считает причиной аварии сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа лайнера.