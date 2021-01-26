Минфин США впервые возглавила женщина
Вторник, 26 января 2021, 04:10
Сенат США утвердил выдвинутую новоизбранным президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя Министерства финансов.
Источник: Reuters
Детали: 74-летняя Йеллен стала первой женщиной-министром финансов США, за ее кандидатуру проголосовало большинство сенаторов.
Справка: При президенте Бараке Обаме Йеллен была главой Федеральной резервной системы США (первая женщина на этом посту).
В 2016 году Джанет Йеллен вошла в первую десятку самых влиятельных людей в финансовом мире.
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