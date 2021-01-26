Трамп открыл в США "офис бывшего президента"

45-ий президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, США.

Источник: Fox News

Детали: В пресс-релизе, который публикует издание, его называют "офисом бывшего президента".

Сообщается, что он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

Дословно: "Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа".

Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте експрезидента страны Дональда Трампа.