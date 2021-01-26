Трамп открыл в США "офис бывшего президента"
Вторник, 26 января 2021, 05:24
45-ий президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде, США.
Источник: Fox News
Детали: В пресс-релизе, который публикует издание, его называют "офисом бывшего президента".
Сообщается, что он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.
Дословно: "Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа".
Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте експрезидента страны Дональда Трампа.