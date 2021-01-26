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В США зафиксировали "бразильский" штамм коронавируса

Вторник, 26 января 2021, 09:58

В Соединенных Штатах Америки обнаружили первый случай чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который в последние недели распространялся в Бразилии тревожно быстро.

Источник: Washington Post

Детали: Департамент здравоохранения Миннесоты сообщил, что вариант коронавируса Р.1 диагностировали у жителя Миннесоты, который недавно ездил в Бразилию.

Жителю одного из районов Миннесоты стало плохо в первую неделю января, человек сделал тест 9 января. Больной находится на изоляции, департамент здравоохранения продолжает эпидемическое расследование.

Считается, что новый мутировавший штамм P.1 является очень заразным и способствовал резкому росту количества случаев COVID-19 в бразильском городе Манаус.

Эпидемиолог штата Миннесота Рут Линфилд заявила, что такие случаи "иллюстрируют, почему так важно максимально ограничить поездки во время пандемии".

Темы: коронавирусCovid-2019СШАБразилияэпидемия


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